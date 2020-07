Les ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et russe s'entretiennent au téléphone

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov, s'est entretenu ce lundi, au téléphone, avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov.

Le ministre Elmar Mammadyarov a informé son homologue russe de la prévention de la tentative d'attaque des forces armées arméniennes à la frontière azerbaïdjano-arménienne le 12 juillet en direction de la région de Tovouz de l'Azerbaïdjan et de l'escalade qui se poursuit dans la région. Il a déclaré que la provocation de l'Arménie avait servi à aggraver encore plus la situation dans la région et à impliquer des pays tiers dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a souligné que la tentative de l'Arménie de recourir à la force était inacceptable et son pays continuerait à répondre comme il se doit à ce genre de provocations, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de la conversation téléphonique, il a été indiqué que l'OSCE est directement chargée du règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et que les deux parties au conflit sont membres à part entière de cette organisation.

Le ministre Sergueï Lavrov a marqué l'inadmissibilité de l'aggravation de la situation dans la région et la nécessité de reprendre le contrôle de la situation.