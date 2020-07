La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Le combat que nous menons pour notre terre et la patrie est sacré

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

« Le peuple azerbaïdjanais ne se réconciliera jamais avec l'occupation ! Le combat que nous menons pour notre terre et la patrie est sacré ! Notre cause est celle de la justice et Dieu est avec nous ! L'ennemi a reçu une réponse comme il se doit et ça sera toujours ainsi ! Nous devons être plus forts et le serons, nous nous unirons plus étroitement ! J'exprime ma profonde sympathie et mon hommage aux mères et aux pères des martyrs. Le peuple azerbaïdjanais est à vos côtés en ces moments difficiles. Que Dieu ait les âmes de tous nos martyrs ! Que Dieu accorde un prompt rétablissement à nos soldats blessés ! Que Dieu protège l'Azerbaïdjan et notre peuple ! », indique la publication.