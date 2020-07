Environ 10 millions d’enfants risquent de ne jamais retourner à l’école après la pandémie

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Au moins 9,7 millions d'enfants dans le monde pourraient ne pas être scolarisés d'ici la fin de l'année en raison de la pauvreté croissante et de la réduction des dépenses budgétaires consacrées à l'éducation suite à la pandémie de coronavirus, indique le rapport de l'organisation caritative internationale Save the Children.

Selon le rapport, le coût de l'éducation dans certains pays pauvres sera réduit d'environ 77 milliards de dollars au cours des 18 prochains mois en raison de la pandémie de coronavirus. Pour cette raison, les enfants vivant dans 40 pays peuvent être contraints de gagner de l'argent en arrêtant définitivement leurs études. Actuellement, la situation la plus difficile se situe dans 12 pays - un certain nombre de pays africains, ainsi que le Yémen et l'Afghanistan.