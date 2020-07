Le président Ilham Aliyev a félicité son homologue français pour la fête nationale de son pays

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de la France.

Dans son message, le président azerbaïdjanais écrit que le développement durable des relations d'amitié et de coopération entre l'Azerbaïdjan et la France, fondées sur la confiance mutuelle et les bonnes traditions, suscite la satisfaction. Le chef de l'État se dit convaincu que les relations en matière politique, économique, culturelle, éducative, de défense, de hautes technologies et dans d'autres domaines, qui servent les intérêts des deux pays et le bien-être des deux peuples, se poursuivront avec succès grâce aux efforts conjoints, marquant que l'Azerbaïdjan souhaite porter les relations bilatérales avec la France à un niveau plus élevé.

« Nous espérons que l'occupation de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh et des sept districts adjacents par l'Arménie, qui dure depuis près de 30 ans, prendra bientôt fin et que les déplacés internes azerbaïdjanais retourneront dans leur terre natale grâce à la position ferme et équitable de la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et coprésidente du Groupe de Minsk de l'OSCE, et des autres pays coprésidents. Nous croyons que le conflit sera réglé de manière équtable dans le cadre de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Azerbaïdjan, conformément aux normes et aux principes du droit international, aux exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux dispositions de l'Acte final d'Helsinki.

En ces moments difficiles où le monde est confronté à la pandémie de COVID-19, je voudrais exprimer la solidarité du peuple azerbaïdjanais avec le peuple français ami », fait savoir le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a formé des vœux d'excellente santé et de plein succès pour le président Emmanuel Macron, ainsi que de prospérité durable pour la République française amie.