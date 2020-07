Les Etat-Unis envisagent de débuter le développement du vaccin contre le coronavirus

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Les représentants américains de la santé et les fabricants de médicaments prévoient de commencer à développer un nouveau vaccin contre le coronavirus d'ici la fin de l'été. Selon la chaîne de télévision CNBC, au début de 2021, 300 millions de doses de vaccin pourraient être développées aux États-Unis.

Selon le worldometer, plus de 13 millions 249 mille cas de contamination au Covid-19, 575 mille 844 décès ont été enregistrés dans le monde entier et 7 millions 718 mille 307 personnes ont réussi à vaincre cette maladie.

Jusqu'à présent, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus aux États-Unis a dépassé 3 479 000 et 138 247 personnes en sont décédées. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas et de décès au monde.