L'Autriche a refusé de recevoir des vols en provenance de 18 pays

Vienne, 14 juillet, AZERTAC

Le gouvernement autrichien a renforcé l'interdiction d'admission des vols provenant des zones à risque dans les aéroports autrichiens en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis le 16 juillet, il est interdit aux avions de passagers de 18 pays d’atterrir dans les aéroports autrichiens.

Jusqu'à présent, la liste comprenait huit pays (Russie, Ukraine, Bélarus, Grande-Bretagne, Chine, Portugal, Iran et Suède) et la province italienne de Lombardie. Selon un nouvel arrêté du ministre fédéral de la santé Rudolf Anschober, les vols en provenance des Balkans occidentaux, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Moldavie et de l'Égypte seront annulés au moins jusqu'à fin juillet.