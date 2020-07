Un forum virtuel des médias consacré aux sphères d’activité de l’OCI en période de pandémie a été organisé

Le forum a réuni les dirigeants de l’OCI et des agences de presse des pays membres de l'organisation et des diplomates

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Un forum virtuel des médias consacré aux sphères d’activité de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en période de pandémie a été organisé à l’initiative de l’OCI et avec le soutien de l’Union des agences de presse des pays membres de cette organisation (UNA).

Le forum virtuel a réuni les dirigeants de l’OCI et des agences de presse membres de l’UNA, les ambassadeurs d’une série de pays musulmans en Arabie saoudite, au total, plus de 100 délégués.

Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC et membre du Conseil exécutif de l’UNA, et Chahin Abdoullaïev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Arabie saoudite, ont participé à ce forum virtuel.

S'exprimant lors du forum des médias, le Secrétaire général de l'OCI, Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen, a abordé les projets réalisés par l'organisation afin de lutter contre la pandémie dans les pays membres. « Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vaincre la pandémie de COVID-19 qui fait rage dans le monde », a-t-il dit, ajoutant que les savants du monde islamique sont actifs en la matière. Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen a déclaré que plus de 35 millions de dollars d’aide ont été fournis aux États membres dans la situation difficile actuelle.

Prenant la parole lors du forum, le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a déclaré que l'Azerbaïdjan participe activement au travail de l'OCI, que l’AZERTAC cherche à fournir un soutien informationnel maximal à l’unité et la solidarité au sein de l'UNA. « Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ouvertement et vivement protesté contre l'islamophobie. Le principal objectif des projets humanitaires internationaux initiés par la première vice-présidente Mehriban Aliyeva est de parvenir à rapprocher les civilisations.

Pendant la crise actuelle, l'Azerbaïdjan soutient les pays amis et frères au sein de l'OCI et des autres organisations internationales, ainsi qu'au niveau bilatéral. Notre pays a alloué 10 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la pandémie et a fourni une aide humanitaire à une trentaine de pays, dont le Soudan, la Palestine, l'Irak et plusieurs autres. Le président azerbaïdjanais a avancé l’initiative de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies pour conjuguer les efforts des pays dans la lutte contre la pandémie et parvenir à la solidarité internationale. Cette initiative a été soutenue par plus de 130 pays. Cela montre une fois de plus que nous ne pouvons vaincre cet ennemi dangereux que par des efforts conjugués », a-t-il estimé.

Le président du Conseil d’administration a informé les participants du forum virtuel des provocations militaires commises par l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Il a marqué que les tirs d’artillerie lancés par les forces armées arméniennes sur les positions militaires et les localités azerbaïdjanaises ont fait des morts, des blessés et des dégâts et a appelé l’OCI et les agences amies à condamner plus fermement cette agression et cette provocation.

Les participants ont évoqué les problèmes causés par la pandémie à la fois dans l'espace de l'information et dans d'autres sphères de la vie publique, et ont échangé sur les moyens de les résoudre.