Plus de 6,4 millions de personnes touchées par les inondations en Chine

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Plus de 6,42 millions de personnes ont été touchées par les inondations dans la province orientale du Jiangxi, a indiqué le centre provincial de lutte contre les inondations et la sécheresse, selon l'agence de presse Xinhua. Les fortes pluies qui ont commencé il y a environ une semaine ont détruit 584 000 hectares de terres agricoles et causé l’évacuation de 654 000 habitants locaux.

Le président chinois Xi Jinping a demandé de prendre les mesures nécessaires pour sauver des vies humaines et assurer la sécurité de leurs biens.