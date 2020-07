Nakhtchivan : Un véhicule militaire arménien a été frappé par un tir précis VIDEO

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Après que les forces armées arméniennes ont tiré sur les positions et les zones résidentielles azerbaïdjanaises en direction de la région de Tovouz, ont observe une activation de l'ennemi et quelques cas de violation du cessez-le-feu dans les zones frontalières de la République autonome du Nakhtchivan.

Les unités militaires de l’ennemi ont violé le cessez-le-feu en direction des districts de Chérour, Babek et Ordoubad le 14 juillet de 22h15 à 23h55 et le 15 juillet de 01h20 jusqu'au matin en utilisant diverses armes de gros calibre. L'ennemi a été réduit au silence par des mesures de rétorsion. Un véhicule militaire en circulation vers le poste d'observation du commandement a été frappé par un tir précis des unités militaires de l’armée azerbaïdjanaise afin de contraindre les forces armées arméniennes à cesser le feu en direction du Nakhtchivan et en vue des mesures punitives.

La situation est sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises.