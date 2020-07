L'ANSA et l'Université de Montpellier poursuivent leur programme conjoint de doctorat

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le programme conjoint de doctorat est mis en œuvre avec succès dans le cadre de l'accord de coopération signé en 2018 entre l'Académie nationales des Sciences d'Azerbaïdjan (ANSA) et l'Université de Montpellier.

Aux termes de l'accord, les doctorants qui ont été interviewés séparément et par des commissions mixtes des parties ont le droit d'étudier dans les deux organisations. Les doctorants ne devront défendre leur thèse qu'une seul fois et recevront un double diplôme. La première soutenance des doctorants communs de l'ANSA et de l'Université de Montpellier est prévue en 2021.

Conformément aux exigences du programme, quatre doctorants azerbaïdjanais poursuivent actuellement leur formation pendant 2 ans à l'Université de Montpellier, et la troisième année de leur formation se déroulera au sein de l'ANSA.