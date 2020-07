Le président azerbaïdjanais: L'Azerbaïdjan assure son développement à ses propres frais

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

C'est une année très difficile, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Ce n'est pas un hasard si, selon les institutions financières internationales, plus de 150 pays ont demandé de l’aide à des institutions financières internationales. L'Azerbaïdjan ne figure pas parmi eux. Il assure son développement à ses propres frais, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la réunion du 15 juillet du Cabinet des ministres consacrée au bilan du développement socio-économique du premier semestre de 2020 et aux tâches à réaliser.

Le chef de l'Etat a cité comme exemple le nouveau rapport de l'ONU sur les objectifs de développement durable.

« Selon ce rapport, l'Azerbaïdjan s'est hissée à la 54e place. Je pense que c'est déjà un bon indicateur. Je dois également dire que selon cet indicateur, l'Azerbaïdjan est le leader dans la région, bien que le produit intérieur brut ait légèrement diminué, ce qui est dû à des causes naturelles. En général, les six premiers mois de l'année peuvent être évalués positivement. Toutes les tâches à venir doivent être accomplies d'ici la fin de l'année », a dit le président azerbaïdjanais.