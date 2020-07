Washington : une manifestation s’est tenue pour protester contre les récentes provocations militaires de l’armée arménienne

Washington, 17 juillet, AZERTAC

Le 17 juillet, les membres de la communauté azerbaïdjanaise aux États-Unis ont manifesté devant l'ambassade arménienne à Washington pour protester contre la provocation des forces armées arméniennes à la frontière de la République d'Azerbaïdjan en direction de la région de Tovouz et l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan pendant plus de 30 ans. Les membres de la communauté azerbaïdjanaise vivant à Washington, Pittsburgh et dans d'autres villes américaines ont pris part à la manifestation. Des membres de la communauté turque ont eux-aussi rejoint la campagne.

Pour assurer la protection des manifestants marchant de l'ambassade arménienne vers l'ambassade d'Azerbaïdjan, la police de Washington a fermé les routes et escorté les manifestants en cours de route.

Il est à souligner que le Réseau des Azerbaïdjanais aux Etats-Unis mène une campagne de plusieurs lettres adressées aux législateurs américains sur la provocation et l'agression des forces armées arméniennes à Tovouz.