La Russie confirme jusqu'à présent près de 760 mille patients atteints du coronavirus

Moscou, 17 juillet, AZERTAC

Hier, 6 mille 406 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 en Russie. En plus, 186 patients sont décédés et 7 681 personnes se sont rétablies en une journée. Le plus grand nombre de cas a été enregistré à Moscou (575).

Le nombre total de personnes infectées par le coronavirus en Russie pendant toute la période a atteint 759 203, le nombre de guérisons a dépassé 539 mille et celui de décès constitue 12 100. Actuellement, il y a 211 350 patients actifs dans le pays.

La Russie occupe la quatrième place pour le nombre de patients atteints du Covid-19 après les États-Unis, le Brésil et l'Inde.