Mikhaïl Gousman : La pandémie a apporté de nouvelles expériences aux médias

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Bien que la pandémie ait imposé une série de restrictions aux médias, elle leur a apporté de nouvelles expériences. Tout cela peut être appliqué dans la période post-pandémique, a annoncé Mikhaïl Gousman, premier directeur général adjoint de l’agence russe TASS, lors de du nouveau webinaire de l’Alliance européenne des agences de presse.

Dans son rapport, Mikhaïl Gousman a abordé les impacts de la pandémie sur les médias de masse, partagé ses expériences en matière de solution des problèmes surgis. Il a fait savoir que les journalistes de l’agence TASS travaillent à distance en raison du confinement et un certain nombre de départements continuent leurs activités depuis le bureau. « La pandémie a changé notre vision sur de nombreuses questions. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il serait possible de travailler dans de telles conditions. Auparavant, nous devions attendre pendant des jours pour un entretien avec quelqu'un, il est devenu beaucoup plus facile de le faire aujourd’hui. Ces expériences continueront d’être pratique après la pandémie », a dit Mikhaïl Gousman.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, le secrétaire général de l’EANA, Alexandru Giboi, le directeur général de l'agence allemande DPA, Peter Kropsch, le directeur général de l’agence italienne ANSA, Stefano de Alessandri, le PDG de l'Agence France-Presse, Fabrice Fries, ainsi que les dirigeants et les représentants des agences Anadolu, EFE et Belga ont été présents au webinaire.

Fondée en 1956 à Strasbourg, l'Alliance européenne des agences de presse regroupe 32 principales agences de presse européennes. Parmi ses membres figurent des grandes agences telles que Press Association (Grande-Bretagne), Agence France-Presse (France), DPA (Allemagne), EFE (Espagne), TASS (Russie) et Anadolu (Turquie). L’AZERTAC, membre de l'EANA depuis 2008, prend une part active dans son activité.