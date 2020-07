Une manifestation s'est tenue à Londres pour protester contre les récentes provocations militaires de l'armée arménienne

Londres, 17 juillet, AZERTAC

Le 17 juillet, des membres de la communauté azerbaïdjanaise au Royaume-Uni ont manifesté devant l'ambassade arménienne à Londres pour protester contre la provocation des forces armées arméniennes à la frontière de la République d'Azerbaïdjan en direction de la région de Tovouz. Des membres de la communauté turque ont eux-aussi rejoint la campagne dirigée par 150 citoyens azerbaïdjanais.

Les manifestants ont lancé les slogans « Le Karabagh est et sera à nous », « Retirez-vous des terres de l'Azerbaïdjan! », « Nous voulons la paix et la justice », etc.

La manifestation s'est terminée par le retentissement de l'hymne national de l'Azerbaïdjan.