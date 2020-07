COVID-19 en Azerbaïdjan : le confinement est prolongé jusqu'au 31 août

Le confinement resserré durera jusqu'au 5 août

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Conformément à l'analyse de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle liée à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), le régime de confinement dans le pays a été prolongé jusqu'au 31 août 2020, rapporte dans un communiqué le Quartier général chargé de la lutte contre le COVID-19 mis en place auprès du Cabinet des ministres.

Compte tenu du taux d'infection au COVID-19, le régime de confinement durci ne sera pas appliqué dans la ville de Lenkéran et la région de Samoukh à partir du 20 juillet 2020.

D'après la situation sanitaire et épidémiologique actuelle dans les villes de Bakou, Djalilabad, Gandja, Massally, Minguétchévir, Soumgaït, Yevlakh et Abchéron, ainsi que dans les régions de Berdé, Goranboy, Göygöl, Khatchmaz, Siyézen et Cheki, le régime de confinement resserré se poursuivra jusqu'au 5 août. En outre, tous les transports en commun des villes et des régions où le régime de confinement renforcé reste en vigueur seront suspendus le week-end aux dates suivantes :

Du 25 juillet à partir de 00h00 au 27 juillet jusqu'à 06h00

Du 1er août à partir de 00h00 au 3 août jusqu'à 06h00

À partir du 20 juillet 2020, l'ouverture des salons de coiffure et de beauté sera autorisée dans les villes et les régions où le régime de confinement durci reste en vigueur, à l'exception des services de massage et de bain. Dans le même temps, la durée de l'autorisation SMS pour quitter le lieu de résidence et de séjour temporaire est portée de deux à trois heures.

Sur la base de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle, nous appelons à nouveau chacun à suivre les règles d'hygiène personnelle et à observer les exigences des mesures médicales et préventives pour vous protéger et protéger vos proches contre le virus », indique le communiqué du Quartier général.