​ Un rassemblement de soutien à l'Azerbaïdjan a été organisé à Istanbul

Istanbul, 20 juillet, AZERTAC

Le 19 juillet, une manifestation a eu lieu sur la place Beyazit, l'un des quartiers centraux d'Istanbul, pour protester contre la provocation commise par les forces armées arméniennes en direction de la région de Tovouz. Le rassemblement a été organisé à l’initiative de nombreuses sociétés d'amitié azerbaïdjanaises et turques implantées en Turquie et à Istanbul et l'Union azerbaïdjanaise de la culture et de la solidarité relevant de l'Université d'Istanbul.

Les manifestants ont scandé des slogans exigeant la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et la fin de l'occupation arménienne.

Il a été demandé d'arrêter immédiatement la politique agressive de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, de quitter le territoire de l'Azerbaïdjan conformément aux décisions et résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'OSCE.