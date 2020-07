Les produits azerbaïdjanais seront exposés à Varsovie

Varsovie, 20 juillet, AZERTAC

Une foire alimentaire régionale se tiendra au centre commercial et d'exposition « Blue City » situé à capitale polonaise. Outre les produits polonais, le thé et les sucreries azerbaïdjanais, ainsi que les produits à base de viande hongrois, les olives et les vins grecs et les fromages italiens seront présentés à la foire, qui sera ouverte du 22 au 25 juillet.

Bien que le salon soit principalement dédié aux produits des régions polonaises, des produits étrangers intéressant les acheteurs seront également exposés. Les thés, vins, jus de fruits et sucreries azerbaïdjanais ont toujours été parmi les produits les plus populaires en Pologne.