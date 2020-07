Le lac Garanohour – photos de paysages fascinants

Ismayilli, 20 juillet, AZERTAC

L’une des perles naturelles de l’Azerbaïdjan distinguées par sa beauté en toutes saisons, c’est le lac Garanohour dans la région d’Ismayilli. Situé à 8 km au nord-est de la ville d’Ismayilli et à 1520 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, ce lac de montagne est l’un des endroits les plus préférés des touristes.

Selon le professeur de géographie Chahin Gandjiyev, le lac Garanohour a un grand potentiel touristique avec sa nature magnifique et charmante. «Jusqu'en 2006, presque personne ne connaissait ce lac. Cette zone n'était connue que des habitants, parce qu'il n'y avait aucun moyen d'y aller. Après l'inclusion de la zone dans l'ensemble du Parc national de Chahdagh en 2006, le personnel du parc national a restauré les sentiers menant au lac. Je crois que le lac Garanohour deviendra plus populaire parmi les touristes après le déconfinement. Ce lac prouvera une fois de plus la nature charmante de l'Azerbaïdjan », a-t-il ajouté.