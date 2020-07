Bakou, 21 juillet, AZERTAC Une cérémonie d’attribution des appartements et des automobiles à aux familles des martyrs et aux mutilés de guerre s’est tenue mardi 21 juillet dans l’arrondissement Khataï de Bakou. La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et de la première dame Mehriban Aliyeva. Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Sahil Babaïev, a informé le président de la République et la première dame que 62 appartements avaient été offerts aux familles des martyrs et aux mutilés de guerre. 42 de ces appartements sont destinés aux mutilés de la guerre du Karabagh et 20 aux familles des martyrs. Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des conditions créées dans les appartements. Cette fois, 50 voitures ont été offertes aux mutilés de guerre, ce qui a porté à 6900 le nombre d’automobiles offerts jusqu’à présent aux personnes devenues invalides pendant la guerre. Ensuite, le chef de l’Etat et la première dame ont rencontré les membres des familles des martyrs et les mutilés de guerre. Le président de la République a prononcé un discours lors de la rencontre.

