Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient au téléphone avec le secrétaire général

Bakou, 22 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu hier, au téléphone, avec le secrétaire général du Conseil de coopération des Etats turcophones (Conseil turc), Bagdat Amreev.

Le secrétaire général Bagdat Amreev a félicité Djeyhoun Baïramov pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et lui a souhaité plein succès dans ses activités. Le ministre Djeyhoun Baïramov a exprimé ses remerciements au secrétaire général pour ses sincères félicitations.

Les parties se sont déclarées satisfaites du niveau actuel de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Conseil de coopération des États turcophones et ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de cette coopération.

Le secrétaire général Bagdat Amreev a salué le rôle actif de l'Azerbaïdjan au sein du Conseil turc et sa contribution aux travaux du conseil, et s'est déclaré convaincu que la coopération avec ce pays se poursuivrait à haut niveau aussi dans les années à venir.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé le secrétaire général de la provocation militaire commise par les forces armées de l’Arménie à la frontière azerbaïdjano-arménienne et de la situation toujours tendue dans la région. Il a présenté ses remerciements au secrétaire général pour la déclaration basée sur les normes et principes du droit international faite par le Conseil de coopération des États turcophones au sujet de la récente provocation militaire des forces armées de l’Arménie et l’escalade à la frontière azerbaïdjano-arménienne.