Le Centre Azerbaïdjan-Ukraine ouvre ses portes en Ukraine

Dnipro, 22 juillet, AZERTAC

La cérémonie d'inauguration officielle du Centre Azerbaïdjan-Ukraine s'est tenue à l'Université des douanes et des finances de Dnipro, en Ukraine.

L'ambassadrice d'Azerbaïdjan en Ukraine, Elmira Akhoundova, le recteur de l'université, Dmitri Botcharov, des membres de la diaspora azerbaïdjanaise, le personnel universitaire et des personnalités publiques et politiques de la ville, ainsi que des représentants médias locaux ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, après le retentissement des hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et de l'Ukraine, Elmira Akhoundova a déclaré que l'inauguration de ce genre de centres était une excellente plateforme pour promouvoir les réalités de l'Azerbaïdjan, son histoire, sa culture et son éducation. Après la cérémonie d'ouverture du centre, une rencontre a eu lieu entre le recteur de l'université et l'ambassadrice. L'expérience, les échanges d'étudiants et la mise en œuvre des projets conjoints ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.

Ensuite, une cérémonie de signature officielle a eu lieu à l'Université d'état ukrainienne de technologie de la chimie visant l'inauguration du Centre culturel et d'information Azerbaïdjan-Ukraine.