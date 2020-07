L'OMS envoie de l'aide humanitaire à l'Iran

Téhéran, 23 juillet, AZERTAC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé 16 scanners thoraciques en Iran pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Selon Christophe Hamelman, chef du bureau de l'OMS à Téhéran, ces dispositifs pourront surveiller les processus dans les poumons des patients infectés par le virus.

Les appareils de 4 millions de dollars ont été amenés à Téhéran à la suite de la coopération continue entre l'OMS et le ministère iranien de la Santé. La propagation du coronavirus en Iran et la lutte contre cette maladie sont étroitement surveillées par l'organisation et une assistance est fournie. L'Iran lutte efficacement contre la maladie. L'OMS continuera d'aider l'Iran dans la lutte contre le virus, a fait savoir Christophe Hamelman.