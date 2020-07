Le gouvernement italien dépose une plainte antitrust contre Amazon et Apple

Rome, 23 juillet, AZERTAC

Le gouvernement italien a déposé une plainte antitrust contre Amazon et Apple. La raison en est le manque de concurrence et le monopole dans la vente de produits Apple et d'appareils Beats, indique l'autorité de la concurrence italienne (Autorit Garante della Concorrenza e del Mercato).

Il s'agit de déterminer si les deux compères, liés par un accord de distribution, ont interdit aux détaillants indépendants de vendre des produits du constructeur et de Beats. Selon les responsables, le comportement allégué a créé des obstacles à la concurrence par les prix.

Les bureaux des deux sociétés en Italie ont déjà été fouillés. Amazon a déclaré en réponse aux allégations que ses documents étaient en règle, mais Apple n'a pas encore commenté.