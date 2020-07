Covid-19 : une augmentation des contaminations est observée en Ukraine

Kiev, 23 juillet, AZERTAC

Il y a une augmentation du nombre de cas de contamination au Covid-19 en Ukraine. Au cours de la dernière journée, 856 personnes ont été infectées par la maladie et 828 personnes se sont rétablies. La plupart des cas ont été enregistrés dans les régions de Kiev, Lviv et Ivano-Frankivsk, selon la carte du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Le nombre total de cas confirmés en laboratoire en Ukraine a atteint 61 mille 181. Au total, 1 551 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés et 34 mille personnes ont réussi à vaincre cette maladie dans le pays.

Actuellement, 28 mille personnes sont porteuses du Covid-19 en Ukraine.