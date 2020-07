Les importations azerbaïdjanaises de fruits et légumes en progression

Bakou, 24 juillet, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a importé 195,6 mille tonnes de fruits et légumes au cours des six premiers mois de l’année courante. La valeur de ces importations de fruits et légumes réalisées en six mois a constitué 111,8 millions de dollars américains, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Il est à noter que le pays avait importé, durant la même période de l’année passée, 180 mille tonnes de fruits et légumes, dont le coût total s’était chiffré à 101,4 millions de dollars.