Le nombre de cas de contamination au Covid-19 continue d'augmenter au Japon

Tokyo, 25 juillet, AZERTAC

Une augmentation des cas de contamination au Covid-19 est observée au Japon. Le 24 juillet, le pays a confirmé plus de 700 cas, dont 260 à Tokyo.

Selon le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon, le 23 juillet, un nombre record de 366 cas a été enregistré dans la métropole de la capitale, et au total ce chiffre a dépassé 10 600. En outre, 149 cas ont été confirmés à Osaka, dans l'ouest du Japon. Depuis trois jours maintenant, le nombre de cas de contamination au virus dans cette préfecture est supérieur à 100.

Rappelons que le Japon compte au total plus de 29 mille cas et plus de 1000 décès dus au Covid-19.