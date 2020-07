La Russie a confirmé 5635 cas de contamination au Covid-19 en 24h

Moscou, 27 juillet, AZERTAC

Au cours de la dernière journée, 5 mille 635 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, 85 patients en sont décédés et 3079 personnes se sont rétablies en Russie. Le plus grand nombre de cas a été enregistré à Moscou (694). Ainsi, le nombre total de personnes contaminées au coronavirus a atteint 818 mille 120 et celui de guérisons 603 mille 329 en Russie. Jusqu'à présent, 13 mille 354 personnes sont devenues victimes de cette maladie dans le pays.

Rappelons que la Russie occupe la quatrième place pour le nombre de patients atteints du coronavirus après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.