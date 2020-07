Un écrivain azerbaïdjanais nominé à Londres

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

L'écrivain azerbaïdjanais Kamran Nezirli, nommé pour le « London Literature Award », a remporté le titre du Meilleur écrivain de 2015-2019.

Le diplôme du candidat a été signé par le président de l'Union internationale des écrivains basée à Moscou. L'écrivain azerbaïdjanais a été admis comme membre à part entière de l'Union internationale des écrivains.

Il convient de noter que l'organisation compte 293 membres à part entière, y compris des écrivains de différents pays. Fondée en 1954, l'Union internationale des écrivains, composée d’écrivains, poètes, dramaturges et journalistes, est l'une des plus grandes organisations d'écrivains professionnels au monde. Jusqu'en 2010, l'organisation avait son siège à Paris, et maintenant son bureau principal est à Moscou. L'organisation réunit des syndicats d'écrivains de 40 pays et protège les droits sociaux et professionnels des écrivains et des journalistes. Le président de cette organisation internationale est l'écrivain américain Michael Swanwick.