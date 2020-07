L’ambassadeur d’Iran en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu ce lundi l’ambassadeur de la République islamique d’Iran en Azerbaïdjan, Javad Jahangirzadeh, qui arrive au terme de son mandat.

Exprimant son plaisir de la rencontre avec l'ambassadeur d’Iran dans les derniers jours de son mandat, le ministre Djeyhoun Baïramov a salué le développement sous forme de respect mutuel et de soutien des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays, fondées sur des racines historiques profondes. Abordant la contribution du leader national Heydar Aliyev au développement de ces relations, le ministre a fait savoir qu'une attention était portée à l’évolution des liens de coopération au niveau des dirigeants des deux pays, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Dans le même temps, le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué le développement des relations et l’existence du soutien mutuel entre les deux pays sur le plan régional et multilatéral. Il a beaucoup apprécié la position de l'Iran concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, fondée sur le droit international et soutenant sans équivoque l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Le ministre a également remercié l'ambassadeur pour l’expression de la juste position de l'Etat iranien face à la provocation militaire commise le 12 juillet par les forces armées de l’Arménie en direction de la région de Tovouz à la frontière azerbaïdjano-arménienne.

Après avoir transmis les sincères salutations du ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, à Djeyhoun Baïramov, l’ambassadeur Javad Jahangirzadeh a exprimé ses remerciements pour le soutien qui lui avait été apporté durant son mandat en Azerbaïdjan.

Javad Jahangirzadeh a déclaré qu’il n’avait pas épargné ses efforts pour le développement des relations bilatérales au cours de son mandat et s'est dit convaincu que le futur ambassadeur ne ménagerait non plus ses efforts pour les développer davantage. L'ambassadeur a dit que le soutien de l'Azerbaïdjan à l'Iran dans les jours difficiles en raison de la pandémie ne serait pas oublié.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souhaité à l’ambassadeur Javad Jahangirzadeh des succès dans sa future carrière.