Un cycliste azerbaïdjanais remporte la victoire en Ukraine

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le cycliste azerbaïdjanais Eltchin Assadov est monté sur la plus haute marche du podium lors du championnat ouvert d'Odessa, en Ukraine.

Il est le membre de l'équipe nationale d'élite de la course sur route et du club continental de la Bahrain Cycling Academy et représentera l'Azerbaïdjan dans la phase de groupes des Jeux olympiques d'été de Tokyo l'année prochaine.

Le cycliste azerbaïdjanais est monté deux fois sur la plus haute marche du podium en remportant la première place à la fois dans la course individuelle de 15 kilomètres et dans la course de groupe de 90 kilomètres.