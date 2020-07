L'état de catastrophe nationale déclaré en Bolivie en raison du coronavirus

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le gouvernement bolivien a proclamé l'état de catastrophe nationale dans le pays afin d'obtenir un prêt pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La décision pertinente a été publiée sur le site web du journal officiel du gouvernement bolivien. « L'état de catastrophe nationale a été déclaré en Bolivie pour résoudre les problèmes économiques urgents causés par les conséquences négatives de la pandémie de coronavirus », indique le document.

Le premier cas de contamination au coronavirus avait été enregistré en Bolivie le 10 mars. Quelques jours plus tard, l'état d'urgence avait été déclaré dans le pays. Selon le worldometer, 71 181 cas, 2 647 décès et 21 478 guérisons ont été confirmés en Bolivie jusqu'à présent. Il y a actuellement plus de 47 mille patients actifs du Covid-19 dans le pays.