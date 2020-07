Le coronavirus en Afrique : 34 pays laissent leurs frontières fermées

Le Caire, 30 juillet, AZERTAC

Selon le Centre africain du contrôle et de prévention des maladies (ACDC), la propagation rapide du coronavirus a causé la fermeture des frontières entre 34 pays du continent. L'assouplissement des mesures de confinement dans 31 pays africains a entraîné la propagation rapide de l'épidémie.

Selon l'ACDC, environ 878 mille cas, plus de 18 500 décès et plus de 527 mille guérisons ont été enregistrés à travers le continent. Actuellement, un régime de confinement strict se poursuit dans 13 pays du continent, en général, dans les 54 pays d'Afrique, le rassemblement de personnes a été interdit et les activités des établissements d'enseignement ont été suspendues.