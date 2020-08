Le président azerbaïdjanais reçoit un coup de fil du président afghan

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 31 juillet un coup de fil du président de la République islamique d'Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani.

Mohammad Ashraf Ghani a félicité le président Ilham Aliyev et le peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha et a présenté son vœu de paix.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a remercié pour l'attention et les félicitations, et a transmis ses félicitations, ses vœux de paix et de bien-être au président et au peuple ami d'Afghanistan.

Le président afghan a exprimé ses condoléances pour la mort des militaires et civils azerbaïdjanais lors des affrontements à la frontière arméno-azerbaïdjanaise à la suite des provocations de l'Arménie et a souligné que l'Afghanistan était aux côtés de l'Azerbaïdjan dans cette affaire. Mohammad Ashraf Ghani a réitéré la position de son pays concernant le soutien à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour cette position fraternelle et a salué le soutien que l'Afghanistan avait apporté à l'Azerbaïdjan à la fois directement et au sein du Mouvement des non-alignés et de l'Organisation de la coopération islamique lors des affrontements à la frontière.

Au cours de la conversation, les chefs d'Etat se sont déclarés satisfaits du développement des relations bilatérales et convaincus que les décisions prises lors du récent sommet en visioconférence des présidents azerbaïdjanais, afghan et turkmène seraient mises en œuvre.