Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné ce vendredi au président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani.

Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a présenté ses meilleurs vœux au président Hassan Rohani et au peuple iranien ami à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, leur souhaitant la prospérité.

Hassan Rohani a remercié pour l'attention et les félicitations et, pour sa part, a exprimé ses meilleurs vœux au président et au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête.

Le président Ilham Aliyev et le président Hassan Rohani se sont dits confiants que les relations amicales entre les deux pays continueraient de se développer avec succès dans les domaines politique, économique, culturel et autres.

La mise en œuvre du corridor de transport Nord-Sud a aussi été abordée au cours de la conversation. Soulignant l'importance stratégique de ce projet, les deux parties ont salué les mesures prises dans ce domaine et ont échangé des vues sur les travaux à accomplir.

Les présidents ont également discuté de la situation liée à la pandémie, souligné l'importance des efforts conjoints dans ce sens et décidé d'organiser des visioconférences entre les hauts responsables des deux pays.