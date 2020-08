La Fondation Heydar Aliyev a distribué de la viande sacrificielle à plus de 100 mille familles à faible revenu

Bakou, 3 août, AZERTAC

Sur instruction de Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, de la viande sacrificielle et des produits alimentaires ont été distribués à des familles à faible revenu à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.

La campagne a couvert plus de mille familles à faible revenu dans l’ensemble du pays.

Des représentants de l’Association « Développement régional » de la Fondation Heydar Aliyev et du ministère du Travail et de la Protection sociale ont rendu visites à des familles à faible revenu et les ont félicitées pour l’Aïd el-Kébir. Ils leur ont distribué de la viande sacrificielle et d’autres produits alimentaires.