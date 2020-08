De nombreux pays riches ont hâte de recevoir le vaccin contre le coronavirus

Bakou, 3 août, AZERTAC

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et les pays membres de l'Union européenne ont accepté de recevoir 1,3 milliard de doses du vaccin, ce qui n'est pas encore prêt, rapporte Bloomberg, citant une étude de la campagne analytique Airfinity.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé des accords avec Sanofi et GlaxoSmithKline, et le Japon avec Pfizer pour acheter le vaccin.

Bien que l'efficacité du vaccin contre le coronavirus n'ait pas encore été prouvée, il a été commandé en grande quantité par les pays riches. Selon les analystes, il y aura une pénurie de vaccins pour les 7,8 milliards de personnes dans le monde, et les pays pauvres devront attendre la fin de la file d'attente.