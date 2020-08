La question de renforcement des activités de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh fait l’objet de discussions

Bakou, 3 août, AZERTAC

L’assistant du président azerbaïdjanais et chef du Département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, a rencontré un groupe de représentants de la communauté azerbaïdjanaise de la région du Haut-Karabagh de l’Azerbaïdjan. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Leyla Abdoullayeva, a aussi été présente lors de la rencontre.

L'importance de divers projets mis en œuvre sur instruction du président Ilham Aliyev pour résoudre les problèmes de la population azerbaïdjanaise devenue déplacée interne a été soulignée au cours de la rencontre. Les membres de la communauté ont remercié le chef de l'Etat au nom des personnes déplacées internes, soulignant qu'ils ressentent toujours l’attention de l’Etat.

La rencontre s'est concentrée sur les activités de la communauté azerbaïdjanaise de la région du Haut-Karabagh et sur leur renforcement conformément aux instructions et recommandations du président azerbaïdjanais pour mettre en évidence la politique agressive de l'Arménie sur toutes les plateformes et mener une diplomatie offensive. À cet égard, l’accent a été mis sur l’importance de faire connaître la véritable voix des membres de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh à la communauté internationale.

Il a été indiqué que le principal objectif de la politique poursuivie par la présidence du pays est de restaurer l’intégrité territoriale en très peu de temps et l’assurance du retour des personnes déplacées internes dans leur terre natale.