Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc s’entretiennent au téléphone

Bakou, 3 août, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, Sahibé Gafarova, et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Sentop, se sont entretenus au téléphone.

Lors de la conversation téléphonique initiée par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le président du parlement du pays frère a félicité la présidente, tous les députés et le peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l'Aïd el-Kébir et a souhaité la paix et la prospérité à l’Azerbaïdjan.

La présidente du Milli Medjlis a remercié son homologue turc pour cette bonne intention et son attention, et, à son tour, a félicité Mustafa Sentop, tous les membres du parlement turc et le peuple frère de Turquie à l'occasion de l'Aïd el-Kébir.