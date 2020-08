Covid-19 en Russie : 5394 nouveaux cas

Moscou, 3 août, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 5 mille 394 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, 79 patients en sont décédés et 3420 personnes se sont rétablies en Russie. Le plus grand nombre de cas a été enregistré à Moscou (693). Ainsi, le nombre total de personnes contaminées au coronavirus a atteint 856 mille 264 et celui de guérisons 653 mille 593 en Russie. Jusqu'à présent, 14 mille 207 personnes sont devenues victimes de cette maladie dans le pays.

Il est à noter que la Russie occupe la quatrième place pour le nombre de patients atteints du coronavirus après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.