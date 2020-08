L’Université technique d’Azerbaïdjan assume la coordination régionale d’un projet international

Bakou, 4 août, AZERTAC

Le projet international « Erasmus+ KA2 » portant sur la « Formation de licence et de master en format de formation ouverte et à distance sur le management de la qualité stratégique et la gestion des risques dans la santé » a été lancé à l’initiative de l’Université d’Attique occidentale.

L’Université technique d’Azerbaïdjan assume la coordination régionale du projet réalisé avec la participation de l’Azerbaïdjan, de la Russie et du Kazakhstan.

Les universités d'Athènes, de Nice et de Cluj de l'Union européenne, la filiale de Bakou de la première Université de médecine de Moscou I.M. Setchenov, le Centre national d'oncologie, l'Université d'État de Nakhtchivan, 8 universités de la Russie et 6 du Kazakhstan sont représentés au projet.

Le projet durera pendant 36 mois.