Allemagne : le bilan du coronavirus en Hesse

Berlin, 5 août, AZERTAC

En Allemagne, plus d'un tiers de tous les nouveaux cas de contamination au coronavirus sont enregistrés dans l'État fédéral de Hesse.

Au cours de la dernière journée, 88 patients ont été diagnostiqués positifs au Covid-19, selon le ministère des Affaires sociales de la province. Ces derniers jours, 240 nouvelles infections ont été confirmées dans toute l'Allemagne.

Depuis le début de la pandémie, plus de 12 mille personnes ont été infectées par le coronavirus et plus de 500 résidents en sont décédés en Hesse.