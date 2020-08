Des parlementaires azerbaïdjanais observeront les élections présidentielles au Bélarus

Minsk, 5 août, AZERTAC

Un groupe de députés azerbaïdjanais se rendra le 7 août en visite à Minsk pour observer les élections présidentielles qui se tiendront au Bélarus.

Les députés Azer Badamov et Naguif Hamzaïev observeront les élections par le biais de l'Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et Arzou Naghiyev et Kamran Baïramov au sein de la mission d'observation du Comité exécutif de la CEI.

Ils vont prendre connaissance de la situation pré-électorale et observeront le déroulement du vote.

La visite durera jusqu’au 11 août.