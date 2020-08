L'explosion dans le port de Beyrouth a détruit 85% des stocks de céréales

Bakou, 6 août, AZERTAC

L'explosion dans le port de Beyrouth a détruit des entrepôts de blé et gravement endommagé la sécurité alimentaire de la capitale libanaise. Selon l'Associated Press, 85% des stocks de céréales se trouvaient dans les entrepôts du port au moment de l'explosion. En conséquence, le blé dans les entrepôts était mélangé avec des débris et de la terre. Selon le ministre libanais de l'Économie et du Commerce, Raoul Nehmé, tout le blé stocké dans les entrepôts du port est devenu inutilisable.

Rappelons que le 4 août, quelques explosions puissantes ont eu lieu dans la zone portuaire de Beyrouth. L'explosion a détruit et endommagé la moitié des bâtiments de la ville. Plus de 100 personnes ont été tuées, environ 4 mille ont été blessées, beaucoup sont portées disparues et 300 mille sont sans domicile.