Les opportunités touristiques de l'Azerbaïdjan représentées dans des webinaires et visioconférences

Bakou, 6 août, AZERTAC

Le Bureau du tourisme d'Azerbaïdjan continue de promouvoir les opportunités touristiques du pays sur les marchés cibles et dans d'autres pays par le biais des webinaires et visioconférences. Selon l'Agence nationale du tourisme, 9 webinaires et 68 visioconférences ont eu lieu en juillet avec des partenaires touristiques des marchés étrangers.

Des visioconférences ont été organisées avec des entreprises touristiques des pays du Moyen-Orient, de l'Inde, de la Chine, de la Russie, du Bélarus, des Émirats arabes unis, de la Corée du Sud, d'Israël, de l'Allemagne et de l'Ukraine. Des dizaines de discussions ont eu lieu sur les changements dans l'industrie du tourisme dans la période post-pandémique et les nouvelles tendances du tourisme mondial.

En outre, 1212 personnes de plus de 50 pays d'Europe, du Moyen-Orient, de la CEI et d'Asie du Sud ont utilisé la plateforme d'apprentissage en ligne (elearning.tourismboard.az) consacrée à l'Azerbaïdjan.

Au total, 56 webinaires et 176 visioconférences ont été organisés avec des partenaires touristiques sur les marchés étrangers en mai, juin et juillet.