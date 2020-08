Explosions à Beyrouth : le bilan s'alourdit à 150 morts

Bakou, 7 août, AZERTAC

Le bilan des explosions survenues le 4 août dans le port de Beyrouth s’alourdit, a rapporté le journal libanais L'Orient-Le Jour, citant le ministère de la Santé.

Au moins 149 personnes ont été tuées et plus de 5 000 blessées à Beyrouth, selon l'agence de presse TASS. Les explosions ont détruit ou endommagé des centaines de bâtiments à Beyrouth. En outre, plus de 300 000 personnes se sont retrouvées sans domicile.