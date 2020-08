Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 7 août un coup de fil du président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic.

Aleksandar Vucic a exprimé ses condoléances pour la mort des militaires lors des affrontements survenus en juillet à la frontière arméno-azerbaïdjanaise à la suite des provocations de l’Arménie. Dans le même temps, le président serbe a dit regretter que la partie arménienne ait utilisé des armes de fabrication serbe lors des affrontements militaires. Il a fait savoir qu'une délégation serbe de haut niveau serait envoyée prochainement en Azerbaïdjan pour enquêter sur cette question. Alexandar Vucic a déclaré apprécier les relations amicales avec l'Azerbaïdjan basées sur un partenariat stratégique et a invité son homologue azerbaïdjanais à effectuer une visite officielle en Serbie.

Ayant exprimé sa gratitude pour cet appel téléphonique, le président Ilham Aliyev a noté que l'utilisation des munitions de fabrication serbe par la partie arménienne en tirant sur les positions militaires et civiles azerbaïdjanaises a été accueillie avec inquiétude par la société azerbaïdjanaise et nos militaires et aussi un civil azerbaïdjanais sont tués à la suite de ces tirs.

Le président azerbaïdjanais s'est déclaré satisfait de la décision de son homologue serbe d'envoyer une délégation de haut niveau pour enquêter sur le fait susmentionné et discuter des perspectives de la coopération.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont décidé de ne pas permettre des actions qui pourraient jeter une ombre sur les relations amicales entre les deux pays à l'avenir.

Le président Ilham Aliyev a remercié de l’avoir invité à effectuer une visite en Serbie.