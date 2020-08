L'Allemagne introduit des tests obligatoires pour toute personne revenant de vacances

Berlin, 7 août, AZERTAC

Le bilan coronavirus en Allemagne du 6 août ont suscité des inquiétudes. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a tenu une conférence de presse ce matin en rapport avec l'augmentation du nombre des cas de contamination. Il a déclaré que tous les ressortissants des pays non membres de l'UE devraient subir un test de coronavirus à partir de demain (8 août). « Le nombre de porteurs du Covid-19 augmente à nouveau », a-t-il mis en garde.

Les vacances touchent prochainement à leur fin en Allemagne et les gens reviennent de vacances. Le ministre a averti que cela signifiait que le coronavirus serait importé dans le pays depuis l'étranger. Pour cette raison, toute personne originaire des pays non membres de l'UE doit subir un test de dépistage. Les laboratoires express fonctionneront dans les aéroports et gares.