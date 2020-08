L’AZPROMO discute de l’élargissement de la coopération avec l’Agence russe pour les investissements

Bakou, 10 août, AZERTAC

Le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et l’Agence russe pour les investissements ont tenu une réunion en visioconférence.

Le président par intérim de l’AZPROMO, Youssif Abdoullaïev, a donné des informations sur le bon climat des affaires et des investissements dans le pays, l’activité du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan, les mesures en cours pour la promotion de la marque « Made in Azerbaijan » dans les pays étrangers.

Margarita Vassileva, vice-présidente de l'Agence russe pour les investissements, a souligné le potentiel d'élargissement des liens économiques entre les milieux d'affaires, mettant en valeur l'importance de ces événements dans le développement de la coopération.

La réunion s’est penchée sur le partenariat entre l’AZPROMO et l'Agence russe pour les investissements, les projets conjoints au sein de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA) et d'autres questions.

Il est à noter que l’AZPROMO et l'Agence russe pour les investissements sont membres de la WAIPA.