Les questions politiques et sécuritaires entre l'Azerbaïdjan et la Serbie au menu des discussions

Bakou, 11 août, AZERTAC

Nebojsa Stefanovic, vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la République de Serbie, est arrivé en Azerbaïdjan le 10 août. La visite durera jusqu'au 12 août.

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Azerbaïdjan, Ramil Oussoubov, et l’assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de la politique étrangère de l'Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, ont rencontré Nebojsa Stefanovic ce mardi 11 août.

Lors de la réunion, l’état actuel des relations azerbaïdjano-serbes a été discuté, les parties ont échangé des vues sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris la politique et la sécurité, et les futures mesures conjointes à cet égard. Le dialogue politique régulier et les relations amicales entre les présidents azerbaïdjanais et serbe ont été soulignés, il a été évoqué qu'il existait un grand potentiel pour développer davantage la coopération globale entre les deux pays.